Сегодняшняя цена TORSY

Текущая цена TORSY (TORSY) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,93% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TORSY на USD составляет $ 0 за TORSY.

На данный момент TORSY занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 87 348, при оборотном предложении 602,52M TORSY. В течение последних 24 часов, TORSY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01363953, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TORSY изменился на -0,14% за последний час и на +2,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 996,38.

Рыночная информация TORSY (TORSY)

Рыночная капитализация $ 87,35K$ 87,35K $ 87,35K Объем (24Ч) $ 996,38$ 996,38 $ 996,38 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 87,35K$ 87,35K $ 87,35K Оборотное предложение 602,52M 602,52M 602,52M Общее предложение 602 522 118,3875259 602 522 118,3875259 602 522 118,3875259

Текущая рыночная капитализация TORSY составляет $ 87,35K, при 24-часовом объеме торгов $ 996,38. Циркулируещее обращение TORSY составляет 602,52M, а общее предложение – 602522118.3875259. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 87,35K.