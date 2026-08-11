Сегодняшняя цена TOMI

Текущая цена TOMI (TOMI) сегодня составляет $ 0,0 с изменением 20,72% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TOMI на USD составляет $ 0,0 за TOMI.

На данный момент TOMI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 367 587, при оборотном предложении 6 304 745 306 862,73T TOMI. В течение последних 24 часов, TOMI торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 6,59, тогда как исторический минимум составил $ 0,0.

В краткосрочной перспективе TOMI изменился на -- за последний час и на +25,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 147,08.

Рыночная информация TOMI (TOMI)

Рыночная капитализация $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Объем (24Ч) $ 147,08$ 147,08 $ 147,08 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Оборотное предложение 6 304 745 306 862,73T 6 304 745 306 862,73T 6 304 745 306 862,73T Общее предложение 6,304745306862731e+24 6,304745306862731e+24 6,304745306862731e+24

Текущая рыночная капитализация TOMI составляет $ 1,37M, при 24-часовом объеме торгов $ 147,08. Циркулируещее обращение TOMI составляет 6 304 745 306 862,73T, а общее предложение – 6.304745306862731e+24. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,37M.