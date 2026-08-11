Какова текущая цена timmythetoaster?

timmythetoaster торгуется по цене ₽1503.086159763328000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на --%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна TIMMY сегодня?

Волатильность цены TIMMY за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для timmythetoaster?

Цена токена колебалась между ₽0E-14 (минимум) и ₽0E-14 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для TIMMY?

За последние 24 часа объем торгов TIMMY составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽19885.029345042176000, а минимальная цена за все время — ₽1497.100749470592000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для timmythetoaster?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как TIMMY сравнивается с другими токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

В рамках категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme TIMMY демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.