Сегодняшняя цена testibull

Текущая цена testibull (TESTIBULL) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TESTIBULL на USD составляет $ 0 за TESTIBULL.

На данный момент testibull занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 26 913, при оборотном предложении 999,79M TESTIBULL. В течение последних 24 часов, TESTIBULL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00551229, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TESTIBULL изменился на +0,11% за последний час и на -32,41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация testibull (TESTIBULL)

Рыночная капитализация $ 26,91K$ 26,91K $ 26,91K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 26,91K$ 26,91K $ 26,91K Оборотное предложение 999,79M 999,79M 999,79M Общее предложение 999 789 102,889379 999 789 102,889379 999 789 102,889379

Текущая рыночная капитализация testibull составляет $ 26,91K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TESTIBULL составляет 999,79M, а общее предложение – 999789102.889379. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 26,91K.