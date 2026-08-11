Какова текущая цена Tegbotsystem?

Tegbotsystem торгуется по цене ₽1.587480624363040176000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 1.15%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как TEG соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 1.15% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если TEG превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Tegbotsystem показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme TEG демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Tegbotsystem?

Рыночная капитализация ₽6838848.6242218464000 ставит TEG на 5925-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽1.478952078530696112000 до ₽1.592415644550486000000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется TEG?

Tegbotsystem обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку TEG?

При наличии в обращении 4307948.850109224 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.