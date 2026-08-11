Сегодняшняя цена Strata Senior NUSD

Текущая цена Strata Senior NUSD (SRNUSD) сегодня составляет $ 1,038 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SRNUSD на USD составляет $ 1,038 за SRNUSD.

На данный момент Strata Senior NUSD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 426 467, при оборотном предложении 1,37M SRNUSD. В течение последних 24 часов, SRNUSD торговался в диапазоне от $ 1,038 (минимум) до $ 1,038 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,038, тогда как исторический минимум составил $ 1,004.

В краткосрочной перспективе SRNUSD изменился на -- за последний час и на +0,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация Strata Senior NUSD (SRNUSD)

Рыночная капитализация $ 1,43M$ 1,43M $ 1,43M Объем (24Ч) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,43M$ 1,43M $ 1,43M Оборотное предложение 1,37M 1,37M 1,37M Общее предложение 1 373 678,057797866 1 373 678,057797866 1 373 678,057797866

Текущая рыночная капитализация Strata Senior NUSD составляет $ 1,43M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение SRNUSD составляет 1,37M, а общее предложение – 1373678.057797866. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,43M.