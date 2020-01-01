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Топ токенов категории Strata Ecosystem по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Strata Ecosystem. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.025
0.00%
-0.00%
+0.79%
$ 58.23M
$ 3.00K
2
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1.066
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 6.69M
$ 5.19
3
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.021
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.21M
--
4
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.417328
+0.48%
-0.00%
+15.27%
$ 1.53M
--
5
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.038
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.43M
--
6
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.024
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 624.78K
--
7
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.038
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 550.41K
--
8
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
+0.90%
$ 318.46K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Strata Ecosystem и почему они так популярны?
Токены категории Strata Ecosystem представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $73.59M.
Какой токен из категории Strata Ecosystem демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Strata Ecosystem, отслеживаемых на MEXC, JRUSDE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Strata Ecosystem находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории Strata Ecosystem, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Strata Ecosystem относятся SRUSDE, JRUSDE, SRUSDAT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Strata Ecosystem?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Strata Ecosystem составляет примерно $73.59M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Strata Ecosystem, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.