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Топ токенов категории Синтетический актив по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Синтетический актив. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.998876
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 99.89M
$ 1.81M
2
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 1.002
0.00%
+0.00%
+0.35%
$ 75.14M
$ 42.21K
3
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.025
0.00%
-0.00%
+0.79%
$ 58.23M
$ 3.00K
4
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.99848
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 53.57M
$ 1.16M
5
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,300.88
+0.33%
-0.01%
-3.70%
$ 32.79M
$ 896.00K
6
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.991993
+0.09%
-0.00%
-1.69%
$ 9.44M
$ 2.86K
7
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.021
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.21M
--
8
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
-4.34%
$ 3.69M
$ 1.15
9
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.02181693
-1.73%
+0.03%
+5.70%
$ 1.60M
$ 5.57K
10
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.417328
+0.48%
-0.00%
+15.27%
$ 1.53M
--
11
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.038
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.43M
--
12
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 63,770
+0.04%
-0.02%
-0.80%
$ 1.14M
$ 1.08M
13
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.024
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 624.78K
--
14
HeLa USD
HeLa USD
HLUSD
$ 0.999455
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 584.64K
$ 2.03M
15
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.038
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 550.41K
--
16
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
+0.90%
$ 318.46K
--
17
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
+0.06%
$ 18.39K
$ 0.92

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Синтетический актив и почему они так популярны?
Токены категории Синтетический актив представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $344.77M.
Какой токен из категории Синтетический актив демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Синтетический актив, отслеживаемых на MEXC, LVMON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.03% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Синтетический актив находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Синтетический актив, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Синтетический актив относятся UUSD, FEUSD, SRUSDE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Синтетический актив?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Синтетический актив составляет примерно $344.77M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Синтетический актив, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.