Какова текущая цена Strata Junior NUSD?

Strata Junior NUSD (JRNUSD) торгуется по цене ₽83.796582928128000, что отражает изменение цены на уровне 0.02% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Strata Junior NUSD в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem, JRNUSD часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется JRNUSD?

За последние 24 часа объем торгов JRNUSD составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Strata Junior NUSD в обращении?

Сегодня в обращении находится 285379.1374782778 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг JRNUSD?

В настоящее время Strata Junior NUSD занимает рейтинг №-- с рыночной капитализацией ₽23828755.4496550272000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Strata Junior NUSD за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.02%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Strata Junior NUSD соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem JRNUSD демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.