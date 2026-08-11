Сегодняшняя цена SleeperBot

Текущая цена SleeperBot (ZZZZ) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZZZZ на USD составляет $ 0 за ZZZZ.

На данный момент SleeperBot занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 68,722, при оборотном предложении 789.06M ZZZZ. В течение последних 24 часов, ZZZZ торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZZZZ изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SleeperBot (ZZZZ)

Рыночная капитализация $ 68.72K$ 68.72K $ 68.72K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 68.72K$ 68.72K $ 68.72K Оборотное предложение 789.06M 789.06M 789.06M Общее предложение 789,064,304.662288 789,064,304.662288 789,064,304.662288

Текущая рыночная капитализация SleeperBot составляет $ 68.72K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ZZZZ составляет 789.06M, а общее предложение – 789064304.662288. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 68.72K.