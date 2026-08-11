Какова текущая цена SigmaDotMoney?

Живая цена SigmaDotMoney (SIGMA) составляет ₽0.271376096803861280000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает SigmaDotMoney на рынке?

В настоящее время SigmaDotMoney находится на 3546-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽39351049.1845382912000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов SIGMA в обращении?

Количество токенов SIGMA в обращении составляет 145000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен SigmaDotMoney за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена SigmaDotMoney колебалась в диапазоне от ₽0.257623042487281856000 (минимум за 24 часа) до ₽0.320413019376081632000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько SigmaDotMoney удалён от своего максимума и минимума за всё время?

SigmaDotMoney достиг максимальной цены ₽6.6676237925757152000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.23305594682161792000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется SIGMA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для SigmaDotMoney?

Текущее изменение цены 4.63% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Perpetuals,Binance Alpha Spotlight. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.