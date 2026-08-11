Сегодняшняя цена Shieldeum

Текущая цена Shieldeum (SDM) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SDM на USD составляет $ 0 за SDM.

На данный момент Shieldeum занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 37,635, при оборотном предложении 445.43M SDM. В течение последних 24 часов, SDM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.239295, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SDM изменился на -- за последний час и на -7.43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Shieldeum (SDM)

Рыночная капитализация $ 37.64K$ 37.64K $ 37.64K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 84.49K$ 84.49K $ 84.49K Оборотное предложение 445.43M 445.43M 445.43M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Shieldeum составляет $ 37.64K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SDM составляет 445.43M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 84.49K.