Какова текущая цена Sheep Wif Hat?

Sheep Wif Hat оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 0.73%.

Насколько быстро растёт сообщество SWIF?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Sheep Wif Hat?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Sheep Wif Hat в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов SWIF?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как SWIF соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽2.405308264926636608000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 873199194.274408 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.