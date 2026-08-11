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Текущая цена RIF US Dollar сегодня составляет 0,995902 USD. Рыночная капитализация USDRIF составляет 2 257 132 USD. Отслеживайте обновления цен USDRIF в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена RIF US Dollar сегодня составляет 0,995902 USD. Рыночная капитализация USDRIF составляет 2 257 132 USD. Отслеживайте обновления цен USDRIF в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена RIF US Dollar (USDRIF)

Не в листинге

Текущая цена 1 USDRIF в USD:

$0,995642
$0,995642$0,995642
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены RIF US Dollar (USDRIF) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:23:18 (UTC+8)

Сегодняшняя цена RIF US Dollar

Текущая цена RIF US Dollar (USDRIF) сегодня составляет $ 0,995902 с изменением 0,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USDRIF на USD составляет $ 0,995902 за USDRIF.

На данный момент RIF US Dollar занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 257 132, при оборотном предложении 2,27M USDRIF. В течение последних 24 часов, USDRIF торговался в диапазоне от $ 0,994376 (минимум) до $ 0,998797 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,24, тогда как исторический минимум составил $ 0,795992.

В краткосрочной перспективе USDRIF изменился на -0,08% за последний час и на -0,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 527,01.

Рыночная информация RIF US Dollar (USDRIF)

$ 2,26M
$ 2,26M$ 2,26M

$ 527,01
$ 527,01$ 527,01

$ 2,26M
$ 2,26M$ 2,26M

2,27M
2,27M 2,27M

2 266 418,884559257
2 266 418,884559257 2 266 418,884559257

Текущая рыночная капитализация RIF US Dollar составляет $ 2,26M, при 24-часовом объеме торгов $ 527,01. Циркулируещее обращение USDRIF составляет 2,27M, а общее предложение – 2266418.884559257. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,26M.

История цен RIF US Dollar в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,994376
$ 0,994376$ 0,994376
Мин 24Ч
$ 0,998797
$ 0,998797$ 0,998797
Макс 24Ч

$ 0,994376
$ 0,994376$ 0,994376

$ 0,998797
$ 0,998797$ 0,998797

$ 1,24
$ 1,24$ 1,24

$ 0,795992
$ 0,795992$ 0,795992

-0,08%

-0,12%

-0,32%

-0,32%

История цен RIF US Dollar (USDRIF) в USD

За сегодня изменение цены RIF US Dollar на USD составило $ -0,001216763867035175.
За последние 30 дней изменение цены RIF US Dollar на USD составило $ +0,0034338700.
За последние 60 дней изменение цены RIF US Dollar на USD составило $ +0,0044961987.
За последние 90 дней изменение цены RIF US Dollar на USD составило $ -0,0000003748994789.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,001216763867035175-0,12%
30 дней$ +0,0034338700+0,34%
60 дней$ +0,0044961987+0,45%
90 дней$ -0,0000003748994789-0,00%

Прогноз цены RIF US Dollar

Прогноз цены RIF US Dollar (USDRIF) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена USDRIF в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены RIF US Dollar (USDRIF) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена RIF US Dollar потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену RIF US Dollar достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены USDRIF, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены RIF US Dollar».

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Источник RIF US Dollar (USDRIF)

Официальный веб-сайт

Категория :

Arbitrum EcosystemRootstock EcosystemStablecoins

О RIF US Dollar

Какова текущая рыночная цена RIF US Dollar?

RIF US Dollar оценивается в ₽74.5155013328441408000, за последние 24 часа он изменился на -0.12%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у USDRIF?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии USDRIF сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен RIF US Dollar на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов USDRIF?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 2266418.884559257, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов RIF US Dollar?

RIF US Dollar за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как USDRIF показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Stablecoins,Arbitrum Ecosystem,Rootstock Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Stablecoins,Arbitrum Ecosystem,Rootstock Ecosystem, динамика USDRIF зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:23:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии RIF US Dollar (USDRIF)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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