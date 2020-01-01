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Топ токенов категории Экосистема Rootstock по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Rootstock. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.296
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
2
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999044
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 74.94M
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,692
+0.03%
-0.02%
-0.81%
$ 413.60M
$ 7.57K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,424
+0.07%
-0.01%
-1.10%
$ 189.28M
$ 7.60K
5
RIF
RIF
RIF
$ 0.06814
+0.15%
+4.24%
-11.78%
$ 68.76M
$ 1.54M
6
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.15M
--
7
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,338
-0.11%
-0.02%
+0.35%
$ 62.38M
$ 51.11
8
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.195083
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 56.37M
$ 4.74K
9
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
10
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 44.60M
$ 53.71K
11
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 65,471
+0.22%
-0.01%
-0.54%
$ 36.41M
--
12
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.003
-0.10%
0.00%
+0.30%
$ 34.14M
$ 3.53M
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,871.07
-0.11%
-0.02%
-0.15%
$ 13.89M
$ 439.81K
14
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 63,382
+0.01%
+0.00%
-0.86%
$ 13.57M
$ 89.04K
15
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.9959
-0.16%
-0.00%
-0.41%
$ 2.46M
$ 84.88K
16
RIF US Dollar
RIF US Dollar
USDRIF
$ 0.996351
-0.02%
0.00%
+0.54%
$ 2.26M
$ 430.18
17
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.979068
+0.01%
--
-1.25%
$ 1.77M
$ 270.52
18
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 63,770
+0.04%
-0.02%
-0.80%
$ 1.14M
$ 1.08M
19
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01589154
+0.35%
-0.03%
-6.54%
$ 954.26K
$ 24.38
20
Babelfish
Babelfish
$FISH
$ 0.00016496
0.00%
--
-0.85%
$ 69.28K
$ 4.71

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Rootstock и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Rootstock представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 20 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $10.54B.
Какой токен из категории Экосистема Rootstock демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Rootstock, отслеживаемых на MEXC, RIF продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Rootstock находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 20 токенов категории Экосистема Rootstock, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Rootstock относятся LINK, USDT0, SOLVBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Rootstock?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Rootstock составляет примерно $10.54B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Rootstock, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.