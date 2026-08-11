Какова текущая цена REVOX?

Живая цена REVOX (REX) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает REVOX на рынке?

В настоящее время REVOX находится на 9068-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽2091128.6765668992000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов REX в обращении?

Количество токенов REX в обращении составляет 2021659479.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен REVOX за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена REVOX колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько REVOX удалён от своего максимума и минимума за всё время?

REVOX достиг максимальной цены ₽6.0904459404561696000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется REX?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для REVOX?

Текущее изменение цены -49.74% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agents,AI Applications. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.