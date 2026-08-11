Сегодняшняя цена Retirement plan

Текущая цена Retirement plan (401K) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 401K на USD составляет $ 0 за 401K.

На данный момент Retirement plan занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 46 520, при оборотном предложении 1,00B 401K. В течение последних 24 часов, 401K торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00335767, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 401K изменился на +2,27% за последний час и на -5,73% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Retirement plan (401K)

Рыночная капитализация $ 46,52K$ 46,52K $ 46,52K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 46,52K$ 46,52K $ 46,52K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Retirement plan составляет $ 46,52K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 401K составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 46,52K.