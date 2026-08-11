Какова текущая цена RCADE Network?

RCADE Network оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 19.71%.

Насколько быстро растёт сообщество RCADE?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену RCADE Network?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль RCADE Network в секторе Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Layer 3 (L3),Pantera Capital Portfolio. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов RCADE?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как RCADE соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.228324944022872928000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 8299741140.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.