Какова текущая цена Ramses?

Ramses торгуется по цене ₽0.932389892398178368000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.60%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как RAM соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.60% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если RAM превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Ramses показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),HyperEVM Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),HyperEVM Ecosystem RAM демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Ramses?

Рыночная капитализация ₽45735396.4217439520000 ставит RAM на 3396-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.928835093363410464000 до ₽0.943002662238032704000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется RAM?

Ramses обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку RAM?

При наличии в обращении 49052091.43448171 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.