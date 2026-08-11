Какова текущая цена Predictions?

Predictions торгуется по цене ₽80.1288781629840000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.02%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Predictions составляет ₽94.269268427040000, тогда как ATL — ₽74.6344013344019440000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка PRDT?

Рыночная капитализация составляет ₽1923744506.4831987280000, что ставит актив на 708-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Predictions на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле PRDT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 24000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Predictions?

Predictions входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Prediction Markets, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность PRDT?

Работа в сети -- позволяет PRDT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.