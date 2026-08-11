Сегодняшняя цена PLOI

Текущая цена PLOI (PLOI) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PLOI на USD составляет $ 0 за PLOI.

На данный момент PLOI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 75 101, при оборотном предложении 1,00B PLOI. В течение последних 24 часов, PLOI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PLOI изменился на -- за последний час и на -2,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация PLOI (PLOI)

Рыночная капитализация $ 75,10K$ 75,10K $ 75,10K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 75,10K$ 75,10K $ 75,10K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация PLOI составляет $ 75,10K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PLOI составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 75,10K.