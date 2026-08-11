Сегодняшняя цена ORBRYN

Текущая цена ORBRYN (ORBRYN) сегодня составляет $ 0 с изменением 8,24% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ORBRYN на USD составляет $ 0 за ORBRYN.

На данный момент ORBRYN занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9 328,1, при оборотном предложении 974,97M ORBRYN. В течение последних 24 часов, ORBRYN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ORBRYN изменился на -1,80% за последний час и на -19,85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация ORBRYN (ORBRYN)

Рыночная капитализация $ 9,33K$ 9,33K $ 9,33K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9,57K$ 9,57K $ 9,57K Оборотное предложение 974,97M 974,97M 974,97M Общее предложение 999 974 701,4141 999 974 701,4141 999 974 701,4141

Текущая рыночная капитализация ORBRYN составляет $ 9,33K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ORBRYN составляет 974,97M, а общее предложение – 999974701.4141. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,57K.