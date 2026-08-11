Сегодняшняя цена oora

Текущая цена oora (OORA) сегодня составляет $ 0 с изменением 9,78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OORA на USD составляет $ 0 за OORA.

На данный момент oora занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 24 133, при оборотном предложении 999,72M OORA. В течение последних 24 часов, OORA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00271527, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OORA изменился на -0,21% за последний час и на -4,50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация oora (OORA)

Рыночная капитализация $ 24,13K$ 24,13K $ 24,13K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 24,13K$ 24,13K $ 24,13K Оборотное предложение 999,72M 999,72M 999,72M Общее предложение 999 715 397,664359 999 715 397,664359 999 715 397,664359

Текущая рыночная капитализация oora составляет $ 24,13K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OORA составляет 999,72M, а общее предложение – 999715397.664359. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,13K.