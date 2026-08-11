Сегодняшняя цена Nuggies

Текущая цена Nuggies (NUG) сегодня составляет $ 0 с изменением 11,78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NUG на USD составляет $ 0 за NUG.

На данный момент Nuggies занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9 589,82, при оборотном предложении 1,00B NUG. В течение последних 24 часов, NUG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NUG изменился на -0,09% за последний час и на -30,95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Nuggies (NUG)

Рыночная капитализация $ 9,59K$ 9,59K $ 9,59K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9,59K$ 9,59K $ 9,59K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Nuggies составляет $ 9,59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NUG составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,59K.