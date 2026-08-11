На какой блокчейн-сети работает native coin?

native coin работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена NATIVE?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -4.76% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится native coin?

native coin относится к категории BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). Такая классификация помогает инвесторам сравнивать NATIVE с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация native coin?

Его рыночная капитализация составляет ₽1059044.027427181152000, что ставит актив на 9483-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов NATIVE сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 1000000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля native coin?

За последний день объем торговли NATIVE составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа native coin колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.