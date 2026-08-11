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Текущая цена Moon Doge Coin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MOONDOGECOIN составляет 9 814,31 USD. Отслеживайте обновления цен MOONDOGECOIN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Moon Doge Coin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MOONDOGECOIN составляет 9 814,31 USD. Отслеживайте обновления цен MOONDOGECOIN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Moon Doge Coin (MOONDOGECOIN)

Не в листинге

Текущая цена 1 MOONDOGECOIN в USD:

$0,00001012
$0,00001012$0,00001012
-9,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Moon Doge Coin (MOONDOGECOIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:36:46 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Moon Doge Coin

Текущая цена Moon Doge Coin (MOONDOGECOIN) сегодня составляет $ 0 с изменением 12,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOONDOGECOIN на USD составляет $ 0 за MOONDOGECOIN.

На данный момент Moon Doge Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9 814,31, при оборотном предложении 995,74M MOONDOGECOIN. В течение последних 24 часов, MOONDOGECOIN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,02620213, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MOONDOGECOIN изменился на +0,33% за последний час и на -35,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Moon Doge Coin (MOONDOGECOIN)

$ 9,81K
$ 9,81K$ 9,81K

--
----

$ 9,81K
$ 9,81K$ 9,81K

995,74M
995,74M 995,74M

995 743 771,93928
995 743 771,93928 995 743 771,93928

Текущая рыночная капитализация Moon Doge Coin составляет $ 9,81K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOONDOGECOIN составляет 995,74M, а общее предложение – 995743771.93928. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,81K.

История цен Moon Doge Coin в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02620213
$ 0,02620213$ 0,02620213

$ 0
$ 0$ 0

+0,33%

-12,18%

-35,91%

-35,91%

История цен Moon Doge Coin (MOONDOGECOIN) в USD

За сегодня изменение цены Moon Doge Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Moon Doge Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Moon Doge Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Moon Doge Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-12,18%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены Moon Doge Coin

Прогноз цены Moon Doge Coin (MOONDOGECOIN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MOONDOGECOIN в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Moon Doge Coin (MOONDOGECOIN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Moon Doge Coin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Moon Doge Coin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MOONDOGECOIN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Moon Doge Coin».

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Источник Moon Doge Coin (MOONDOGECOIN)

Официальный веб-сайт

Категория :

Dog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

О Moon Doge Coin

На какой блокчейн-сети работает Moon Doge Coin?

Moon Doge Coin работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена MOONDOGECOIN?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -12.18% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Moon Doge Coin?

Moon Doge Coin относится к категории Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать MOONDOGECOIN с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Moon Doge Coin?

Его рыночная капитализация составляет ₽734268.700169255328000, что ставит актив на 10253-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов MOONDOGECOIN сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 995743771.93928 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Moon Doge Coin?

За последний день объем торговли MOONDOGECOIN составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Moon Doge Coin колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Moon Doge Coin

Страница обновлена: 2026-08-11 08:36:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Moon Doge Coin (MOONDOGECOIN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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