Сегодняшняя цена Moo Dang

Текущая цена Moo Dang (MOODANG) сегодня составляет $ 0 с изменением 9.11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOODANG на USD составляет $ 0 за MOODANG.

На данный момент Moo Dang занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16,640.92, при оборотном предложении 989.95M MOODANG. В течение последних 24 часов, MOODANG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MOODANG изменился на -0.14% за последний час и на -31.50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Moo Dang (MOODANG)

Рыночная капитализация $ 16.64K$ 16.64K $ 16.64K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 16.64K$ 16.64K $ 16.64K Оборотное предложение 989.95M 989.95M 989.95M Общее предложение 989,949,775.783734 989,949,775.783734 989,949,775.783734

Текущая рыночная капитализация Moo Dang составляет $ 16.64K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOODANG составляет 989.95M, а общее предложение – 989949775.783734. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16.64K.