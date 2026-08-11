Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Moo Dang сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MOODANG составляет 16,640.92 USD. Отслеживайте обновления цен MOODANG в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Moo Dang сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MOODANG составляет 16,640.92 USD. Отслеживайте обновления цен MOODANG в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о MOODANG

Информация о цене MOODANG

Что такое MOODANG

Официальный сайт MOODANG

Токеномика MOODANG

Прогноз цен MOODANG

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Moo Dang

Цена Moo Dang (MOODANG)

Не в листинге

Текущая цена 1 MOODANG в USD:

$0.0000168
$0.0000168$0.0000168
-9.50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Moo Dang (MOODANG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:36:31 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Moo Dang

Текущая цена Moo Dang (MOODANG) сегодня составляет $ 0 с изменением 9.11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOODANG на USD составляет $ 0 за MOODANG.

На данный момент Moo Dang занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16,640.92, при оборотном предложении 989.95M MOODANG. В течение последних 24 часов, MOODANG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MOODANG изменился на -0.14% за последний час и на -31.50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Moo Dang (MOODANG)

$ 16.64K
$ 16.64K$ 16.64K

--
----

$ 16.64K
$ 16.64K$ 16.64K

989.95M
989.95M 989.95M

989,949,775.783734
989,949,775.783734 989,949,775.783734

Текущая рыночная капитализация Moo Dang составляет $ 16.64K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOODANG составляет 989.95M, а общее предложение – 989949775.783734. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16.64K.

История цен Moo Dang в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-9.10%

-31.50%

-31.50%

История цен Moo Dang (MOODANG) в USD

За сегодня изменение цены Moo Dang на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Moo Dang на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Moo Dang на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Moo Dang на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-9.10%
30 дней$ 0-50.46%
60 дней$ 0-65.53%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Moo Dang

Прогноз цены Moo Dang (MOODANG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MOODANG в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Moo Dang (MOODANG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Moo Dang потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Moo Dang достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MOODANG, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Moo Dang».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Moo Dang (MOODANG)

Официальный веб-сайт

Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Moo Dang

Какова текущая цена Moo Dang?

По состоянию на ₽, цена Moo Dang за последние 24 часа изменилась на -9.10%.

Как влияет предложение токенов на оценку MOODANG?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 989949775.783734 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Moo Dang?

Его рыночная капитализация составляет ₽1245009.246500320896000, что соответствует #9153 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

MOODANG зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽ до ₽, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Moo Dang вписывается в категорию Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

Как токен категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, MOODANG конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Moo Dang

Страница обновлена: 2026-08-11 08:36:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Moo Dang (MOODANG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Moo Dang

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.38192
$0.38192$0.38192

+663.84%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01995
$0.01995$0.01995

+59.21%

AurumX

AurumX

UMX

$0.18006
$0.18006$0.18006

-10.81%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3.3260
$3.3260$3.3260

+84.66%

JMDT

JMDT

JMDT

$0.8933
$0.8933$0.8933

-16.64%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.38192
$0.38192$0.38192

+663.84%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.030500
$0.030500$0.030500

+104.73%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3.3260
$3.3260$3.3260

+84.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004681
$0.0004681$0.0004681

+50.03%

Myros

Myros

MY

$0.0219
$0.0219$0.0219

+46.00%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Ястребиная ФРС против роста ETF

Ястребиная ФРС против роста ETFЯстребиная ФРС против роста ETF

Приток 172M$ в ETF перед NFP: сигнал или ловушка?