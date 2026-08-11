Сегодняшняя цена MIO

Текущая цена MIO (MIO) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MIO на USD составляет $ 0 за MIO.

На данный момент MIO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 78.571, при оборотном предложении 1,00B MIO. В течение последних 24 часов, MIO торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00158365, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MIO изменился на -- за последний час и на -0,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация MIO (MIO)

Рыночная капитализация $ 78,57K$ 78,57K $ 78,57K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 78,57K$ 78,57K $ 78,57K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Текущая рыночная капитализация MIO составляет $ 78,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MIO составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 78,57K.