Какова текущая цена minotaur?

minotaur (SN112) торгуется по цене ₽37.3218771917773824000, что отражает изменение цены на уровне -4.05% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет minotaur в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, SN112 часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется SN112?

За последние 24 часа объем торгов SN112 составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов minotaur в обращении?

Сегодня в обращении находится 2376498.11361465 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг SN112?

В настоящее время minotaur занимает рейтинг №2682 с рыночной капитализацией ₽88694298.5543101536000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика minotaur за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -4.05%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как minotaur соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets SN112 демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.