Цена Manifold Finance (FOLD)
Текущая цена Manifold Finance (FOLD) сегодня составляет 2.21 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.17M USD. Цена FOLD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Manifold Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 15.57K USD
- Изменение цены Manifold Finance в течение дня составляет -3.21%
- Оборотное предложение составляет 1.88M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене FOLD к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах FOLD.
За сегодня изменение цены Manifold Finance на USD составило $ -0.07363303517988.
За последние 30 дней изменение цены Manifold Finance на USD составило $ +1.3681588440.
За последние 60 дней изменение цены Manifold Finance на USD составило $ -0.8531861910.
За последние 90 дней изменение цены Manifold Finance на USD составило $ -3.315741280192445.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.07363303517988
|-3.21%
|30 дней
|$ +1.3681588440
|+61.91%
|60 дней
|$ -0.8531861910
|-38.60%
|90 дней
|$ -3.315741280192445
|-60.00%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Manifold Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.29%
-3.21%
-23.80%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 FOLD к AUD
A$3.536
|1 FOLD к GBP
￡1.7459
|1 FOLD к EUR
€2.1216
|1 FOLD к USD
$2.21
|1 FOLD к MYR
RM9.9008
|1 FOLD к TRY
₺77.8362
|1 FOLD к JPY
¥347.854
|1 FOLD к RUB
₽220.6464
|1 FOLD к INR
₹188.7119
|1 FOLD к IDR
Rp35,645.1563
|1 FOLD к PHP
₱129.6386
|1 FOLD к EGP
￡E.112.3343
|1 FOLD к BRL
R$14.0335
|1 FOLD к CAD
C$3.1824
|1 FOLD к BDT
৳263.653
|1 FOLD к NGN
₦3,415.7539
|1 FOLD к UAH
₴92.5106
|1 FOLD к VES
Bs112.71
|1 FOLD к PKR
Rs614.2253
|1 FOLD к KZT
₸1,143.2993
|1 FOLD к THB
฿75.361
|1 FOLD к TWD
NT$72.2007
|1 FOLD к CHF
Fr1.9448
|1 FOLD к HKD
HK$17.2159
|1 FOLD к MAD
.د.م22.2326