Токеномика Manifold Finance (FOLD) Откройте для себя ключевую информацию о Manifold Finance (FOLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Manifold Finance (FOLD) Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal). Официальный сайт: https://www.manifoldfinance.com/ Купить FOLD сейчас!

Токеномика и анализ цен Manifold Finance (FOLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Manifold Finance (FOLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,16M $ 1,16M $ 1,16M Общее предложение: $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M Оборотное предложение: $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Исторический максимум: $ 103,27 $ 103,27 $ 103,27 Исторический минимум: $ 0,329747 $ 0,329747 $ 0,329747 Текущая цена: $ 0,600628 $ 0,600628 $ 0,600628 Узнайте больше о цене Manifold Finance (FOLD)

Токеномика Manifold Finance (FOLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Manifold Finance (FOLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FOLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FOLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FOLD, изучите текущую цену FOLD!

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