Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Защита MEV по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Защита MEV. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.22
+0.03%
-2.12%
-0.08%
$ 275.56M
$ 553.92
2
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1046
-0.19%
-2.88%
-3.94%
$ 60.62M
$ 520.23K
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0.206429
0.00%
-0.04%
-21.93%
$ 16.65M
$ 974.14
4
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.06826
-0.10%
-2.02%
+4.13%
$ 15.62M
$ 861.16K
5
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0.008989
+0.21%
-8.81%
-12.35%
$ 7.73M
$ 9.07M
6
Shutter
Shutter
SHU
$ 0.00141722
0.00%
--
+22.50%
$ 536.45K
$ 99.86
7
Alchemist
Alchemist
MIST
$ 0.175885
0.00%
--
+4.61%
$ 471.03K
$ 2.02
8
Semantic Layer
Semantic Layer
42
$ 0.00236301
0.00%
-0.00%
-7.20%
$ 350.11K
$ 7.74K
9
Manifold Finance
Manifold Finance
FOLD
$ 0.02664602
0.00%
--
-19.45%
$ 53.29K
$ 1.82
10
Lode
Lode
LODE
$ 0.00077796
-0.08%
-0.02%
+1.40%
$ 34.23K
$ 917.85
11
Railgun
Railgun
RAIL
$ 1.4052
-0.47%
-2.82%
-6.40%
--
$ 44.25K
12
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0.04318
-0.30%
+2.04%
+13.83%
--
$ 2.57M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Защита MEV и почему они так популярны?
Токены категории Защита MEV представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $377.63M.
Какой токен из категории Защита MEV демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Защита MEV, отслеживаемых на MEXC, EDEN продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.04% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Защита MEV находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Защита MEV, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Защита MEV относятся GNO, COW, VRSC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Защита MEV?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Защита MEV составляет примерно $377.63M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Защита MEV, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.