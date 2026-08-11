Какова текущая цена Loosh?

Loosh торгуется по цене ₽36.9690869182399072000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -11.11%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как SN78 соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -11.11% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если SN78 превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Loosh показывает себя по сравнению с токенами категории Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets SN78 демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Loosh?

Рыночная капитализация ₽37474211.0664974976000 ставит SN78 на 3602-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽36.2036566061861152000 до ₽41.6676169158674656000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется SN78?

Loosh обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку SN78?

При наличии в обращении 1012578.009040091 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.