Сегодняшняя цена LooksRare

Текущая цена LooksRare (LOOKS) сегодня составляет $ 0 с изменением 6,45% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LOOKS на USD составляет $ 0 за LOOKS.

На данный момент LooksRare занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 158 338, при оборотном предложении 992,98M LOOKS. В течение последних 24 часов, LOOKS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 7,1, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LOOKS изменился на +0,35% за последний час и на -29,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 941,80.

Рыночная информация LooksRare (LOOKS)

Рыночная капитализация $ 158,34K$ 158,34K $ 158,34K Объем (24Ч) $ 941,80$ 941,80 $ 941,80 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 159,46K$ 159,46K $ 159,46K Оборотное предложение 992,98M 992,98M 992,98M Общее предложение 992 975 247,2397453 992 975 247,2397453 992 975 247,2397453

Текущая рыночная капитализация LooksRare составляет $ 158,34K, при 24-часовом объеме торгов $ 941,80. Циркулируещее обращение LOOKS составляет 992,98M, а общее предложение – 992975247.2397453. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 159,46K.