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Топ токенов категории Маркетплэйс NFT по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Маркетплэйс NFT. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01383
-0.65%
-0.43%
+1.69%
$ 39.07M
$ 4.13M
2
ME
ME
ME
$ 0.06738
+1.32%
+6.90%
+12.95%
$ 36.53M
$ 1.51M
3
Tensor
Tensor
TNSR
$ 0.03214
+0.06%
-2.01%
+5.89%
$ 15.67M
$ 1.72M
4
ThetaDrop
ThetaDrop
TDROP
$ 0.0003784
+0.34%
-0.01%
+6.32%
$ 4.18M
$ 4.26K
5
NFTX
NFTX
NFTX
$ 9.34
0.00%
--
+0.86%
$ 3.58M
$ 27.88
6
Altura
Altura
ALU
$ 0.002871
+0.07%
-3.63%
-4.72%
$ 2.84M
$ 14.68M
7
ROACORE
ROACORE
ROA
$ 0.00332759
-0.01%
+0.02%
-3.04%
$ 2.61M
$ 26.76K
8
RARI
RARI
RARI
$ 0.082015
+0.80%
+0.01%
-0.98%
$ 2.05M
$ 75.99K
9
LooksCoin
LooksCoin
LOOK
$ 0.00733857
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 1.43M
$ 9.45K
10
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.00499
0.00%
+32.36%
+160.30%
$ 1.03M
$ 517.07K
11
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01172495
+0.33%
+0.01%
+34.31%
$ 845.02K
$ 4.03K
12
X2Y2
X2Y2
X2Y2
$ 0.0007672
+0.18%
--
+1.85%
$ 767.14K
$ 4.87
13
sudoswap
sudoswap
SUDO
$ 0.02983872
0.00%
--
+2.82%
$ 757.89K
$ 1.38
14
Artrade
Artrade
ATR
$ 0.0004948
0.00%
+2.06%
-2.54%
$ 624.63K
$ 56.55M
15
BORT
BORT
BORT
$ 0.00045009
-0.31%
+0.10%
+23.19%
$ 438.40K
$ 42.12K
16
Nafter
Nafter
NAFT
$ 0.00029422
-2.73%
-0.04%
-7.64%
$ 294.22K
$ 815.02
17
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.0141354
+0.21%
-0.02%
-0.50%
$ 282.71K
$ 31.15
18
Basilisk
Basilisk
BSX
$ 1.066E-5
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 251.24K
--
19
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00018597
0.00%
--
+35.97%
$ 185.97K
$ 3.32
20
LooksRare
LooksRare
LOOKS
$ 0.00017037
+0.15%
-0.18%
-3.17%
$ 169.15K
$ 717.28
21
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00041367
-1.53%
-0.03%
+3.40%
$ 168.56K
$ 133.18
22
BabyUnicorn
BabyUnicorn
BABYU
$ 5.009E-5
-0.63%
-4.00%
-19.96%
$ 50.08K
--
23
HoodMarket
HoodMarket
HM
$ 4.033E-5
+0.70%
+0.20%
-6.27%
$ 40.33K
--
24
Virtua
Virtua
TVK
$ 0.00040253
0.00%
--
+0.01%
$ 32.98K
$ 313.54
25
UpOnly
UpOnly
UPO
$ 0.00017311
0.00%
--
-1.52%
$ 27.70K
$ 2.69
26
fxhash
fxhash
FXH
$ 3.503E-5
0.00%
-2.60%
-30.32%
$ 18.09K
--
27
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
+0.07%
$ 13.68K
--
28
Obscra
Obscra
OBX
$ 1.077E-5
-0.37%
-13.80%
-52.80%
$ 10.01K
--
29
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
$ 0.05324
-0.71%
-2.71%
+3.55%
--
$ 1.65M
30
Divo
Divo
DVO
$ 0.0046974
+0.33%
-2.25%
+0.17%
--
$ 8.31M
31
Nodewaves
Nodewaves
NWS
$ 0.000009197
0.00%
0.00%
-16.79%
--
$ 1.24M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Маркетплэйс NFT и почему они так популярны?
Токены категории Маркетплэйс NFT представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 31 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $113.98M.
Какой токен из категории Маркетплэйс NFT демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Маркетплэйс NFT, отслеживаемых на MEXC, RC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 32.36% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Маркетплэйс NFT находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 31 токенов категории Маркетплэйс NFT, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Маркетплэйс NFT относятся BLUR, ME, TNSR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Маркетплэйс NFT?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Маркетплэйс NFT составляет примерно $113.98M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Маркетплэйс NFT, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.