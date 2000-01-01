NFT (невзаимозаменяемые токены) и цифровые коллекционные активы – это уникальные и неделимые активы, подтвержденные в блокчейне. Сектор включает утилитарные токены маркетплейсов NFT, платформ цифрового искусства и экосистем интеллектуальной собственности. Эти токены используются для управления, стейкинга и расчетов внутри экономики креаторов.
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