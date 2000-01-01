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Топ токенов NFT и цифровых коллекционных активов по рыночной капитализации

NFT (невзаимозаменяемые токены) и цифровые коллекционные активы – это уникальные и неделимые активы, подтвержденные в блокчейне. Сектор включает утилитарные токены маркетплейсов NFT, платформ цифрового искусства и экосистем интеллектуальной собственности. Эти токены используются для управления, стейкинга и расчетов внутри экономики креаторов.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Render
Render
RENDER
$ 1,293
+%0,47
-%2,79
-%4,79
$ 669,70M
$ 107,09K
2
FET
FET
FET
$ 0,1363
+%0,15
-%1,16
-%8,23
$ 307,21M
$ 1,84M
3
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1,65466
-%2,00
-%53,10
-%30,99
$ 275,83M
$ 1,24M
4
AINFT
AINFT
NFT
$ 0,0000002783
+%0,04
+%1,94
+%2,84
$ 275,65M
$ 198,14B
5
Stacks
Stacks
STX
$ 0,1319
+%0,15
-%0,53
-%2,80
$ 238,98M
$ 421,83K
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0,1124
+%0,27
+%0,09
+%1,72
$ 224,40M
$ 505,37K
7
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0,00002102
-%0,10
-%3,41
+%1,75
$ 200,99M
$ 3,66B
8
ENS
ENS
ENS
$ 4,214
+%0,41
-%1,89
-%1,31
$ 170,28M
$ 12,87K
9
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0,9255
+%0,26
+%2,00
+%12,18
$ 160,33M
$ 70,55K
10
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0,01311
+%0,15
-%2,61
+%0,93
$ 135,89M
$ 6,80M
11
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0,1331
+%0,91
-%0,52
+%2,38
$ 133,20M
$ 1,12M
12
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0,06686
+%0,16
-%0,07
-%0,18
$ 132,70M
$ 814,51K
13
$ 0,04163
+%0,36
-%0,36
-%0,38
$ 122,09M
$ 1,38M
14
Backpack
Backpack
BP
$ 0,388
-%0,08
-%3,85
-%1,00
$ 96,87M
$ 196,81K
15
$ 0,1929
+%0,26
-%3,41
-%2,33
$ 89,08M
$ 297,03K
16
Gala
Gala
GALA
$ 0,001809
+%0,39
+%0,28
+%0,06
$ 87,80M
$ 187,68M
17
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0,0006624
-%0,24
+%1,85
+%10,30
$ 66,10M
$ 125,49M
18
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0,2263
+%0,22
-%3,54
-%5,67
$ 64,49M
$ 275,63K
19
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0,089219
+%0,13
+%0,03
+%8,37
$ 57,10M
$ 2,86M
20
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0,0001894
-%0,05
-%0,27
+%13,12
$ 53,12M
$ 345,93M
21
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0,03036
-%0,52
+%3,58
+%16,87
$ 50,73M
$ 2,31M
22
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0,02504
+%0,08
-%1,69
+%2,50
$ 49,42M
$ 2,28M
23
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0,005479
-%0,09
-%3,53
-%4,72
$ 41,57M
$ 14,29M
24
XYO
XYO
XYO
$ 0,00292
-%0,34
-%2,02
-%1,36
$ 40,16M
$ 18,65M
25
RONIN
RONIN
RON
$ 0,05178
-%0,04
-%2,49
+%8,21
$ 39,99M
$ 1,18M
26
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0,02825
-%0,46
-%0,81
+%5,36
$ 39,66M
$ 2,12M
27
Blur
Blur
BLUR
$ 0,01383
-%0,65
-%0,43
+%1,69
$ 39,07M
$ 4,13M
28
ME
ME
ME
$ 0,06738
+%1,32
+%6,90
+%12,95
$ 36,53M
$ 1,51M
29
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0,0005147
-%0,46
-%4,49
+%3,72
$ 32,72M
$ 108,66M
30
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0,007602
-%0,56
-%1,90
+%1,87
$ 32,08M
$ 7,47M
31
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0,0010013
-%0,05
-%0,93
-%0,06
$ 29,96M
$ 71,49M
32
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0,2931
-%1,41
+%0,27
-%41,73
$ 29,21M
$ 63,84K
33
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0,06045
-%0,13
-%1,13
+%0,15
$ 27,55M
$ 1,02M
34
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0,002386
%0,00
-%1,77
-%6,31
$ 23,91M
$ 22,43M
35
Zora
Zora
ZORA
$ 0,005248
+%0,67
-%2,65
-%7,87
$ 23,49M
$ 12,60M
36
BORA
BORA
BORA
$ 0,0195548
%0,00
-%0,00
-%9,58
$ 22,54M
$ 444,33K
37
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0,3155
+%0,09
-%0,81
+%4,52
$ 22,23M
$ 202,26K
38
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3,013
+%0,43
-%2,27
+%3,85
$ 22,17M
$ 19,43K
39
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0,07182
-%0,29
-%2,30
+%6,39
$ 22,08M
$ 972,62K
40
GMT
GMT
GMT
$ 0,00695621
-%0,67
+%0,00
+%5,11
$ 21,64M
$ 4,36M
41
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0,02198242
-%4,42
-%0,19
+%116,78
$ 21,64M
$ 1,99M
42
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0,0005467
-%0,11
-%2,65
+%3,78
$ 19,87M
$ 104,07M
43
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0,020883
-%0,05
-%8,86
+%14,59
$ 19,47M
$ 7,56M
44
CARV
CARV
CARV
$ 0,03073
+%0,23
-%4,79
+%16,16
$ 18,89M
$ 1,92M
45
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0,10143
+%0,06
-%0,35
-%1,34
$ 18,57M
$ 1,16M
46
WAX
WAX
WAXP
$ 0,004022
+%0,83
+%1,66
+%5,64
$ 18,56M
$ 17,65M
47
Audius
Audius
AUDIO
$ 0,01235838
+%0,02
-%0,01
+%1,95
$ 17,87M
$ 2,30M
48
Tensor
Tensor
TNSR
$ 0,03214
+%0,06
-%2,01
+%5,89
$ 15,67M
$ 1,72M
49
Hunt
Hunt
HUNT
$ 0,078155
+%0,01
-%0,00
+%2,22
$ 15,55M
$ 51,77K
50
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0,004574
+%1,33
-%1,91
+%11,62
$ 15,47M
$ 14,05M

Часто задаваемые вопросы

Что такое невзаимозаменяемый токен (NFT) в цифровых активах?
Невзаимозаменяемый токен (NFT) – это уникальный, неделимый цифровой актив, подтвержденный в блокчейне. В отличие от Bitcoin, где каждая монета одинакова, каждый NFT имеет уникальную криптографическую подпись, подтверждающую право собственности на цифровые или физические объекты.
Как токены NFT-маркетплейсов формируют свою фундаментальную ценность?
Токены NFT-маркетплейсов получают ценность, выступая основной валютой для торговли цифровым искусством, предоставляя держателям права управления и давая скидки на комиссии внутри платформы.
В чем разница между взаимозаменяемыми криптовалютами и NFT-коллекционными активами?
Взаимозаменяемые криптовалюты (например ETH или USDT) полностью взаимозаменяемы и имеют одинаковую стоимость. NFT-коллекционные активы – это уникальные цифровые объекты, каждый из которых имеет разную редкость, визуальные характеристики и рыночную стоимость.
Почему смарт-контракты играют ключевую роль в создании цифрового искусства NFT?
Смарт-контракты автоматизируют процесс минта, неизменно фиксируют происхождение (историю владения) и могут быть запрограммированы на автоматическое начисление роялти создателю NFT при каждой перепродаже на вторичном рынке.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор NFT, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.