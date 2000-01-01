NFT (невзаимозаменяемые токены) и цифровые коллекционные активы – это уникальные и неделимые активы, подтвержденные в блокчейне. Сектор включает утилитарные токены маркетплейсов NFT, платформ цифрового искусства и экосистем интеллектуальной собственности. Эти токены используются для управления, стейкинга и расчетов внутри экономики креаторов.

Ликвидность рынка NFT в первую очередь зависит от скорости транзакций базового блокчейна, редкости коллекции, поддержки со стороны знаменитостей и появления протоколов фракционализации NFT, снижающих порог входа.

Топовые NFT-проекты функционируют как децентрализованные бренды интеллектуальной собственности. Их оценка во многом зависит от того, насколько успешно сообщество монетизирует IP через мерч, гейминг и партнерства с массовыми медиа.

Смарт-контракты автоматизируют процесс минта, неизменно фиксируют происхождение (историю владения) и могут быть запрограммированы на автоматическое начисление роялти создателю NFT при каждой перепродаже на вторичном рынке.

Взаимозаменяемые криптовалюты (например ETH или USDT) полностью взаимозаменяемы и имеют одинаковую стоимость. NFT-коллекционные активы – это уникальные цифровые объекты, каждый из которых имеет разную редкость, визуальные характеристики и рыночную стоимость.

В чем разница между взаимозаменяемыми криптовалютами и NFT-коллекционными активами?

Невзаимозаменяемый токен (NFT) – это уникальный, неделимый цифровой актив, подтвержденный в блокчейне. В отличие от Bitcoin, где каждая монета одинакова, каждый NFT имеет уникальную криптографическую подпись, подтверждающую право собственности на цифровые или физические объекты.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор NFT, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.