Сегодняшняя цена Lobstar

Текущая цена Lobstar (LOBSTAR) сегодня составляет $ 0 с изменением 5.31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LOBSTAR на USD составляет $ 0 за LOBSTAR.

На данный момент Lobstar занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 89,839, при оборотном предложении 999.69M LOBSTAR. В течение последних 24 часов, LOBSTAR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01025885, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LOBSTAR изменился на -2.10% за последний час и на -25.33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Lobstar (LOBSTAR)

Рыночная капитализация $ 89.84K$ 89.84K $ 89.84K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 89.84K$ 89.84K $ 89.84K Оборотное предложение 999.69M 999.69M 999.69M Общее предложение 999,690,003.121458 999,690,003.121458 999,690,003.121458

Текущая рыночная капитализация Lobstar составляет $ 89.84K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LOBSTAR составляет 999.69M, а общее предложение – 999690003.121458. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 89.84K.