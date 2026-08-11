Что сейчас торгуется у Latina Language Model?

Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -4.65%.

Привлекает ли LLM внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Meme,Solana Meme,AI Meme.

Насколько ликвиден рынок Latina Language Model?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно LLM?

При наличии 994926036.9507867 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Latina Language Model соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽1.735878477005847328000 и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Latina Language Model?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Latina Language Model.