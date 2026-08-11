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Текущая цена Laika AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация LKI составляет 65,748 USD. Отслеживайте обновления цен LKI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Laika AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация LKI составляет 65,748 USD. Отслеживайте обновления цен LKI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Laika AI (LKI)

Не в листинге

Текущая цена 1 LKI в USD:

$0.00006575
$0.00006575$0.00006575
-2.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Laika AI (LKI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:35:06 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Laika AI

Текущая цена Laika AI (LKI) сегодня составляет $ 0 с изменением 3.77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LKI на USD составляет $ 0 за LKI.

На данный момент Laika AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 65,748, при оборотном предложении 428.23M LKI. В течение последних 24 часов, LKI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.03639983, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LKI изменился на +8.78% за последний час и на +69.18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Laika AI (LKI)

$ 65.75K
$ 65.75K$ 65.75K

--
----

$ 65.75K
$ 65.75K$ 65.75K

428.23M
428.23M 428.23M

999,999,978.0
999,999,978.0 999,999,978.0

Текущая рыночная капитализация Laika AI составляет $ 65.75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LKI составляет 428.23M, а общее предложение – 999999978.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 65.75K.

История цен Laika AI в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03639983
$ 0.03639983$ 0.03639983

$ 0
$ 0$ 0

+8.78%

+3.77%

+69.18%

+69.18%

История цен Laika AI (LKI) в USD

За сегодня изменение цены Laika AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Laika AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Laika AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Laika AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3.77%
30 дней$ 0-29.96%
60 дней$ 0-68.59%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Laika AI

Прогноз цены Laika AI (LKI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LKI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Laika AI (LKI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Laika AI потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Laika AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LKI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Laika AI».

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Источник Laika AI (LKI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

О Laika AI

На какой блокчейн-сети работает Laika AI?

Laika AI работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена LKI?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на 3.77% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Laika AI?

Laika AI относится к категории Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agents,AI Applications,x402 Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать LKI с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Laika AI?

Его рыночная капитализация составляет ₽4919404.9029240192000, что ставит актив на 8056-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов LKI сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 428234949.9723 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Laika AI?

За последний день объем торговли LKI составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Laika AI колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:35:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Laika AI (LKI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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