Какова реальная цена Internet Capital Memes сегодня?

Текущая цена Internet Capital Memes составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -1.02%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для ICM?

ICM торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Internet Capital Memes сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется ICM?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что ICM демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Internet Capital Memes в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽917590.076589357248000 Internet Capital Memes занимает #9790 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли ICM?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Internet Capital Memes соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.157858965598042016000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение ICM?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (990469383.862771 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Stock market-themed и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.