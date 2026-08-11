Сегодняшняя цена GoblinCoin

Текущая цена GoblinCoin (GOBLIN) сегодня составляет $ 0 с изменением 7.55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOBLIN на USD составляет $ 0 за GOBLIN.

На данный момент GoblinCoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 137,615, при оборотном предложении 703.48M GOBLIN. В течение последних 24 часов, GOBLIN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.02649191, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GOBLIN изменился на -1.43% за последний час и на -12.21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 32.57K.

Рыночная информация GoblinCoin (GOBLIN)

Рыночная капитализация $ 137.62K$ 137.62K $ 137.62K Объем (24Ч) $ 32.57K$ 32.57K $ 32.57K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 137.62K$ 137.62K $ 137.62K Оборотное предложение 703.48M 703.48M 703.48M Общее предложение 703,481,878.140303 703,481,878.140303 703,481,878.140303

Текущая рыночная капитализация GoblinCoin составляет $ 137.62K, при 24-часовом объеме торгов $ 32.57K. Циркулируещее обращение GOBLIN составляет 703.48M, а общее предложение – 703481878.140303. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 137.62K.