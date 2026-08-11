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Текущая цена Flying Tulip USD сегодня составляет 1.001 USD. Рыночная капитализация FTUSD составляет 4,371,310 USD. Отслеживайте обновления цен FTUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Flying Tulip USD сегодня составляет 1.001 USD. Рыночная капитализация FTUSD составляет 4,371,310 USD. Отслеживайте обновления цен FTUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Flying Tulip USD (FTUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 FTUSD в USD:

$1.002
$1.002$1.002
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Flying Tulip USD (FTUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:52:34 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Flying Tulip USD

Текущая цена Flying Tulip USD (FTUSD) сегодня составляет $ 1.001 с изменением 0.44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FTUSD на USD составляет $ 1.001 за FTUSD.

На данный момент Flying Tulip USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4,371,310, при оборотном предложении 4.36M FTUSD. В течение последних 24 часов, FTUSD торговался в диапазоне от $ 0.99747 (минимум) до $ 1.006 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.023, тогда как исторический минимум составил $ 0.926607.

В краткосрочной перспективе FTUSD изменился на -0.01% за последний час и на +0.41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.35K.

Рыночная информация Flying Tulip USD (FTUSD)

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

$ 1.35K
$ 1.35K$ 1.35K

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

4.36M
4.36M 4.36M

4,364,617.464801
4,364,617.464801 4,364,617.464801

Текущая рыночная капитализация Flying Tulip USD составляет $ 4.37M, при 24-часовом объеме торгов $ 1.35K. Циркулируещее обращение FTUSD составляет 4.36M, а общее предложение – 4364617.464801. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4.37M.

История цен Flying Tulip USD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.99747
$ 0.99747$ 0.99747
Мин 24Ч
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
Макс 24Ч

$ 0.99747
$ 0.99747$ 0.99747

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 0.926607
$ 0.926607$ 0.926607

-0.01%

-0.43%

+0.41%

+0.41%

История цен Flying Tulip USD (FTUSD) в USD

За сегодня изменение цены Flying Tulip USD на USD составило $ -0.004393187157097023.
За последние 30 дней изменение цены Flying Tulip USD на USD составило $ +0.0039328289.
За последние 60 дней изменение цены Flying Tulip USD на USD составило $ +0.0018666648.
За последние 90 дней изменение цены Flying Tulip USD на USD составило $ -0.000380097258459.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.004393187157097023-0.43%
30 дней$ +0.0039328289+0.39%
60 дней$ +0.0018666648+0.19%
90 дней$ -0.000380097258459-0.00%

Прогноз цены Flying Tulip USD

Прогноз цены Flying Tulip USD (FTUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FTUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Flying Tulip USD (FTUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Flying Tulip USD потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Flying Tulip USD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FTUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Flying Tulip USD».

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Источник Flying Tulip USD (FTUSD)

Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemStablecoinsUSD Stablecoin

О Flying Tulip USD

Какова сегодняшняя актуальная стоимость Flying Tulip USD?

Сегодня Flying Tulip USD торгуется по цене ₽74.8946954003248000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -0.43%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна FTUSD в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Flying Tulip USD сегодня?

Flying Tulip USD имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался FTUSD сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽74.630581239722256000 до ₽75.2687947779488000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов FTUSD?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Flying Tulip USD?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem, созданный на блокчейне --, FTUSD может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.

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Страница обновлена: 2026-08-11 05:52:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Flying Tulip USD (FTUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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