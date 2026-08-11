Цена Flying Tulip USD (FTUSD)
Текущая цена Flying Tulip USD (FTUSD) сегодня составляет $ 1.001 с изменением 0.44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FTUSD на USD составляет $ 1.001 за FTUSD.
На данный момент Flying Tulip USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4,371,310, при оборотном предложении 4.36M FTUSD. В течение последних 24 часов, FTUSD торговался в диапазоне от $ 0.99747 (минимум) до $ 1.006 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.023, тогда как исторический минимум составил $ 0.926607.
В краткосрочной перспективе FTUSD изменился на -0.01% за последний час и на +0.41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.35K.
Текущая рыночная капитализация Flying Tulip USD составляет $ 4.37M, при 24-часовом объеме торгов $ 1.35K. Циркулируещее обращение FTUSD составляет 4.36M, а общее предложение – 4364617.464801. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4.37M.
-0.01%
-0.43%
+0.41%
+0.41%
За сегодня изменение цены Flying Tulip USD на USD составило $ -0.004393187157097023.
За последние 30 дней изменение цены Flying Tulip USD на USD составило $ +0.0039328289.
За последние 60 дней изменение цены Flying Tulip USD на USD составило $ +0.0018666648.
За последние 90 дней изменение цены Flying Tulip USD на USD составило $ -0.000380097258459.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.004393187157097023
|-0.43%
|30 дней
|$ +0.0039328289
|+0.39%
|60 дней
|$ +0.0018666648
|+0.19%
|90 дней
|$ -0.000380097258459
|-0.00%
В 2040 году цена Flying Tulip USD потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова сегодняшняя актуальная стоимость Flying Tulip USD?
Сегодня Flying Tulip USD торгуется по цене ₽74.8946954003248000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -0.43%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.
Насколько волатильна FTUSD в данный момент?
Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.
Какие условия ликвидности у Flying Tulip USD сегодня?
Flying Tulip USD имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.
На каких ценовых уровнях торговался FTUSD сегодня?
За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽74.630581239722256000 до ₽75.2687947779488000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.
Каков сегодняшний объём торгов FTUSD?
Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.
Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Flying Tulip USD?
Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem, созданный на блокчейне --, FTUSD может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.
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