Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена FlowX Finance сегодня составляет 0,05815 USD. Рыночная капитализация FLX составляет 386 011 USD. Отслеживайте обновления цен FLX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена FlowX Finance сегодня составляет 0,05815 USD. Рыночная капитализация FLX составляет 386 011 USD. Отслеживайте обновления цен FLX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о FLX

Информация о цене FLX

Что такое FLX

Whitepaper FLX

Официальный сайт FLX

Токеномика FLX

Прогноз цен FLX

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип FlowX Finance

Цена FlowX Finance (FLX)

Не в листинге

Текущая цена 1 FLX в USD:

$0,057889
$0,057889$0,057889
-0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены FlowX Finance (FLX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:50:46 (UTC+8)

Сегодняшняя цена FlowX Finance

Текущая цена FlowX Finance (FLX) сегодня составляет $ 0,05815 с изменением 0,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FLX на USD составляет $ 0,05815 за FLX.

На данный момент FlowX Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 386 011, при оборотном предложении 6,64M FLX. В течение последних 24 часов, FLX торговался в диапазоне от $ 0,057639 (минимум) до $ 0,058723 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2,74, тогда как исторический минимум составил $ 0,055472.

В краткосрочной перспективе FLX изменился на +0,60% за последний час и на +0,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 315,26.

Рыночная информация FlowX Finance (FLX)

$ 386,01K
$ 386,01K$ 386,01K

$ 315,26
$ 315,26$ 315,26

$ 581,50K
$ 581,50K$ 581,50K

6,64M
6,64M 6,64M

10 000 000,0
10 000 000,0 10 000 000,0

Текущая рыночная капитализация FlowX Finance составляет $ 386,01K, при 24-часовом объеме торгов $ 315,26. Циркулируещее обращение FLX составляет 6,64M, а общее предложение – 10000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 581,50K.

История цен FlowX Finance в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,057639
$ 0,057639$ 0,057639
Мин 24Ч
$ 0,058723
$ 0,058723$ 0,058723
Макс 24Ч

$ 0,057639
$ 0,057639$ 0,057639

$ 0,058723
$ 0,058723$ 0,058723

$ 2,74
$ 2,74$ 2,74

$ 0,055472
$ 0,055472$ 0,055472

+0,60%

-0,26%

+0,20%

+0,20%

История цен FlowX Finance (FLX) в USD

За сегодня изменение цены FlowX Finance на USD составило $ -0,000155091563893421.
За последние 30 дней изменение цены FlowX Finance на USD составило $ -0,0033166375.
За последние 60 дней изменение цены FlowX Finance на USD составило $ -0,0137513817.
За последние 90 дней изменение цены FlowX Finance на USD составило $ -0,00000623395618335.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000155091563893421-0,26%
30 дней$ -0,0033166375-5,70%
60 дней$ -0,0137513817-23,64%
90 дней$ -0,00000623395618335-0,00%

Прогноз цены FlowX Finance

Прогноз цены FlowX Finance (FLX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FLX в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены FlowX Finance (FLX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена FlowX Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену FlowX Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FLX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены FlowX Finance».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник FlowX Finance (FLX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Exchange-based Tokens

О FlowX Finance

Какова текущая цена FlowX Finance?

FlowX Finance торгуется по цене ₽4.350775761767120000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.26%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как FLX соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.26% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если FLX превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как FlowX Finance показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem FLX демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация FlowX Finance?

Рыночная капитализация ₽28881294.9712035728000 ставит FLX на 3901-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽4.3125428053739472000 до ₽4.3936475504428304000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется FLX?

FlowX Finance обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку FLX?

При наличии в обращении 6638219.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FlowX Finance

Страница обновлена: 2026-08-11 05:50:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии FlowX Finance (FLX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о FlowX Finance

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,37375
$0,37375$0,37375

+647,50%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01824
$0,01824$0,01824

+45,57%

AurumX

AurumX

UMX

$0,18002
$0,18002$0,18002

-10,83%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,3577
$3,3577$3,3577

+86,42%

JMDT

JMDT

JMDT

$1,0231
$1,0231$1,0231

-4,53%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,37375
$0,37375$0,37375

+647,50%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,027914
$0,027914$0,027914

+87,38%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,3577
$3,3577$3,3577

+86,42%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0004739
$0,0004739$0,0004739

+51,89%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0205
$0,0205$0,0205

+46,42%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Ястребиная ФРС против роста ETF

Ястребиная ФРС против роста ETFЯстребиная ФРС против роста ETF

Приток 172M$ в ETF перед NFP: сигнал или ловушка?