Какова текущая цена FlowX Finance?

FlowX Finance торгуется по цене ₽4.350775761767120000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.26%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как FLX соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.26% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если FLX превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как FlowX Finance показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem FLX демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация FlowX Finance?

Рыночная капитализация ₽28881294.9712035728000 ставит FLX на 3901-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽4.3125428053739472000 до ₽4.3936475504428304000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется FLX?

FlowX Finance обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку FLX?

При наличии в обращении 6638219.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.