На какой блокчейн-сети работает FITTED?

FITTED работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена FITTED?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на 14.24% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится FITTED?

FITTED относится к категории Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Applications,BagsApp Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать FITTED с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация FITTED?

Его рыночная капитализация составляет ₽3777356.2357450528000, что ставит актив на 6938-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов FITTED сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 999962687.1688986 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля FITTED?

За последний день объем торговли FITTED составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа FITTED колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.