Сегодняшняя цена Everscale

Текущая цена Everscale (EVER) сегодня составляет $ 0,00304245 с изменением 0,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EVER на USD составляет $ 0,00304245 за EVER.

На данный момент Everscale занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6 040 850, при оборотном предложении 1,99B EVER. В течение последних 24 часов, EVER торговался в диапазоне от $ 0,00302409 (минимум) до $ 0,0031064 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2,9, тогда как исторический минимум составил $ 0,00220163.

В краткосрочной перспективе EVER изменился на -0,32% за последний час и на -2,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 14,03K.

Рыночная информация Everscale (EVER)

Рыночная капитализация $ 6,04M$ 6,04M $ 6,04M Объем (24Ч) $ 14,03K$ 14,03K $ 14,03K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6,44M$ 6,44M $ 6,44M Оборотное предложение 1,99B 1,99B 1,99B Общее предложение 2 117 508 291,0 2 117 508 291,0 2 117 508 291,0

Текущая рыночная капитализация Everscale составляет $ 6,04M, при 24-часовом объеме торгов $ 14,03K. Циркулируещее обращение EVER составляет 1,99B, а общее предложение – 2117508291.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,44M.