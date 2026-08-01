Какова текущая цена Dolos The Bully?

Dolos The Bully оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -2.01%.

Насколько быстро растёт сообщество BULLY?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Dolos The Bully?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Dolos The Bully в секторе Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,DeFAI. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов BULLY?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как BULLY соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽19.5086091642118768000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 960431472.346633 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.