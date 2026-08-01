Сегодняшняя цена Dfyn Network

Текущая цена Dfyn Network (DFYN) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DFYN на USD составляет $ 0 за DFYN.

На данный момент Dfyn Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 55,034, при оборотном предложении 193.58M DFYN. В течение последних 24 часов, DFYN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 8.38, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DFYN изменился на +0.10% за последний час и на -0.09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 20.15.

Рыночная информация Dfyn Network (DFYN)

Рыночная капитализация $ 55.03K$ 55.03K $ 55.03K Объем (24Ч) $ 20.15$ 20.15 $ 20.15 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 55.03K$ 55.03K $ 55.03K Оборотное предложение 193.58M 193.58M 193.58M Общее предложение 193,578,192.0 193,578,192.0 193,578,192.0

Текущая рыночная капитализация Dfyn Network составляет $ 55.03K, при 24-часовом объеме торгов $ 20.15. Циркулируещее обращение DFYN составляет 193.58M, а общее предложение – 193578192.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 55.03K.