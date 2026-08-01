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Текущая цена DANK DOGE сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация DANKDOGE составляет 40.057 USD. Отслеживайте обновления цен DANKDOGE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена DANK DOGE сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация DANKDOGE составляет 40.057 USD. Отслеживайте обновления цен DANKDOGE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена DANK DOGE (DANKDOGE)

Не в листинге

Текущая цена 1 DANKDOGE в USD:

$0,000000000097145
$0,000000000097145$0,000000000097145
-10,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены DANK DOGE (DANKDOGE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:54:35 (UTC+8)

Сегодняшняя цена DANK DOGE

Текущая цена DANK DOGE (DANKDOGE) сегодня составляет $ 0 с изменением 10,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DANKDOGE на USD составляет $ 0 за DANKDOGE.

На данный момент DANK DOGE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 40.057, при оборотном предложении 412,69T DANKDOGE. В течение последних 24 часов, DANKDOGE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DANKDOGE изменился на +0,18% за последний час и на -15,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация DANK DOGE (DANKDOGE)

$ 40,06K
$ 40,06K$ 40,06K

--
----

$ 40,83K
$ 40,83K$ 40,83K

412,69T
412,69T 412,69T

420.690.000.000.000,0
420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

Текущая рыночная капитализация DANK DOGE составляет $ 40,06K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DANKDOGE составляет 412,69T, а общее предложение – 420690000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 40,83K.

История цен DANK DOGE в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,18%

-10,76%

-15,76%

-15,76%

История цен DANK DOGE (DANKDOGE) в USD

За сегодня изменение цены DANK DOGE на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DANK DOGE на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DANK DOGE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DANK DOGE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-10,76%
30 дней$ 0-8,64%
60 дней$ 0-25,02%
90 дней$ 0--

Прогноз цены DANK DOGE

Прогноз цены DANK DOGE (DANKDOGE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DANKDOGE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены DANK DOGE (DANKDOGE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена DANK DOGE потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену DANK DOGE достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DANKDOGE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены DANK DOGE».

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Источник DANK DOGE (DANKDOGE)

Официальный веб-сайт

Категория :

Dog-ThemedEthereum EcosystemMeme

О DANK DOGE

Какова текущая цена DANK DOGE?

DANK DOGE оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -10.76%.

Насколько быстро растёт сообщество DANKDOGE?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену DANK DOGE?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль DANK DOGE в секторе Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов DANKDOGE?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как DANKDOGE соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 412690000000000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.

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Страница обновлена: 2026-08-11 04:54:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии DANK DOGE (DANKDOGE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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