Какова реальная цена Crypto Paradise сегодня?

Текущая цена Crypto Paradise составляет ₽0.127843596004037760000, за последние 24 часа она изменилась на -16.35%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для SEAL?

SEAL торговался в диапазоне от ₽0.112738092033262080000 до ₽0.154876112073562880000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Crypto Paradise сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется SEAL?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что SEAL демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Crypto Paradise в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽12783686.3495953920000 Crypto Paradise занимает #4943 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли SEAL?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Crypto Paradise соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.190210558666916480000, а ATL — ₽0.112738092033262080000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение SEAL?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (100000000.0 токенов), производительность категории в рамках Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.