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Текущая цена Crypto Paradise сегодня составляет 0,00170901 USD. Рыночная капитализация SEAL составляет 170 892 USD. Отслеживайте обновления цен SEAL в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Crypto Paradise сегодня составляет 0,00170901 USD. Рыночная капитализация SEAL составляет 170 892 USD. Отслеживайте обновления цен SEAL в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Crypto Paradise (SEAL)

Не в листинге

Текущая цена 1 SEAL в USD:

$0,00170938
$0,00170938$0,00170938
-0,16%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Crypto Paradise (SEAL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:47:22 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Crypto Paradise

Текущая цена Crypto Paradise (SEAL) сегодня составляет $ 0,00170901 с изменением 16,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SEAL на USD составляет $ 0,00170901 за SEAL.

На данный момент Crypto Paradise занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 170 892, при оборотном предложении 100,00M SEAL. В течение последних 24 часов, SEAL торговался в диапазоне от $ 0,00150708 (минимум) до $ 0,00207038 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00254273, тогда как исторический минимум составил $ 0,00150708.

В краткосрочной перспективе SEAL изменился на +0,94% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7,52K.

Рыночная информация Crypto Paradise (SEAL)

$ 170,89K
$ 170,89K$ 170,89K

$ 7,52K
$ 7,52K$ 7,52K

$ 170,89K
$ 170,89K$ 170,89K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Crypto Paradise составляет $ 170,89K, при 24-часовом объеме торгов $ 7,52K. Циркулируещее обращение SEAL составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 170,89K.

История цен Crypto Paradise в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00150708
$ 0,00150708$ 0,00150708
Мин 24Ч
$ 0,00207038
$ 0,00207038$ 0,00207038
Макс 24Ч

$ 0,00150708
$ 0,00150708$ 0,00150708

$ 0,00207038
$ 0,00207038$ 0,00207038

$ 0,00254273
$ 0,00254273$ 0,00254273

$ 0,00150708
$ 0,00150708$ 0,00150708

+0,94%

-16,35%

--

--

История цен Crypto Paradise (SEAL) в USD

За сегодня изменение цены Crypto Paradise на USD составило $ -0,000334117153824018.
За последние 30 дней изменение цены Crypto Paradise на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Crypto Paradise на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Crypto Paradise на USD составило $ +0,0000000027706428235.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000334117153824018-16,35%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ +0,0000000027706428235+0,00%

Прогноз цены Crypto Paradise

Прогноз цены Crypto Paradise (SEAL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SEAL в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Crypto Paradise (SEAL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Crypto Paradise потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Crypto Paradise достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SEAL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Crypto Paradise».

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Источник Crypto Paradise (SEAL)

Официальный веб-сайт

Категория :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

О Crypto Paradise

Какова реальная цена Crypto Paradise сегодня?

Текущая цена Crypto Paradise составляет ₽0.127843596004037760000, за последние 24 часа она изменилась на -16.35%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для SEAL?

SEAL торговался в диапазоне от ₽0.112738092033262080000 до ₽0.154876112073562880000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Crypto Paradise сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется SEAL?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что SEAL демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Crypto Paradise в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽12783686.3495953920000 Crypto Paradise занимает #4943 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли SEAL?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Crypto Paradise соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.190210558666916480000, а ATL — ₽0.112738092033262080000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение SEAL?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (100000000.0 токенов), производительность категории в рамках Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 04:47:22 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Crypto Paradise (SEAL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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