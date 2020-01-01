Токеномика Contango (TANGO) Откройте для себя ключевую информацию о Contango (TANGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Contango (TANGO) What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango. Официальный сайт: https://contango.xyz/ Купить TANGO сейчас!

Токеномика и анализ цен Contango (TANGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Contango (TANGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,25M $ 3,25M $ 3,25M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 237,71M $ 237,71M $ 237,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,65M $ 13,65M $ 13,65M Исторический максимум: $ 0,118219 $ 0,118219 $ 0,118219 Исторический минимум: $ 0,01243402 $ 0,01243402 $ 0,01243402 Текущая цена: $ 0,0136637 $ 0,0136637 $ 0,0136637 Узнайте больше о цене Contango (TANGO)

Токеномика Contango (TANGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Contango (TANGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TANGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TANGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TANGO, изучите текущую цену TANGO!

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